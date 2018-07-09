Маммана: "Признаюсь честно – сперва был удивлен видеть сборную России в 1/4 ЧМ"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана поддерживал Россию на ЧМ-2018 после того, как турнир покинула Аргентина.

"Признаюсь честно – сперва был удивлен видеть сборную России в четвертьфинале Чемпионата Мира, не ожидал, что ваша команда, пусть и с хорошими игроками, пройдет так далеко. Этот турнир вообще довольно необычный, потому что много сильных сборных уже завершили борьбу за медали. К огромному моему сожалению Аргентина тоже вылетела, но от этого интерес к турниру не пропал", - сказал он.

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