Маммана прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ахматом"
Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана в инстаграме опубликовал снимок команды после победы в матче 7-го тура РПЛ над "Ахматом" (1:0).
Благодаря этой победе южане поднялись на 1 место в турнирной таблице чемпионата России.
"Отличная победа, мы продолжаем прибавлять. Плюс 3 очка, "Сочи" вперёд!" - написал футболист.
Напомним, Маммана стал игроком южан месяц назад, перейдя из петербургского "Зенита".
А еще: Маммана назвал российский город, который вызывает у него страх| http://soccernews.ru
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|22
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