Маммана прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ахматом"

Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана в инстаграме опубликовал снимок команды после победы в матче 7-го тура РПЛ над "Ахматом" (1:0).



Благодаря этой победе южане поднялись на 1 место в турнирной таблице чемпионата России.

"Отличная победа, мы продолжаем прибавлять. Плюс 3 очка, "Сочи" вперёд!" - написал футболист.

Напомним, Маммана стал игроком южан месяц назад, перейдя из петербургского "Зенита".

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