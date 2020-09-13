Маммана прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ахматом"

Теги эммануэль мамманафк сочиахмат

Маммана прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ахматом"

Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана в инстаграме опубликовал снимок команды после победы в матче 7-го тура РПЛ над "Ахматом" (1:0).

Благодаря этой победе южане поднялись на 1 место в турнирной таблице чемпионата России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente victoria seguimos sumando +3 @pfcsochi vaaaamoooooosss ⚽️⚽️⚽️

Публикация от Emanuel Mammana (@emanuel_mammana24)

"Отличная победа, мы продолжаем прибавлять. Плюс 3 очка, "Сочи" вперёд!" - написал футболист.

Напомним, Маммана стал игроком южан месяц назад, перейдя из петербургского "Зенита".

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