Маммана прокомментировал свой переход в "Ривер Плейт"

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Маммана прокомментировал свой переход в "Ривер Плейт"Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен

Экс-футболист петербургского "Зенита" аргентинец Эмануэль Маммана, который сегодня расторг соглашение с российским клубом, высказался о переходе в "Ривер Плейт".

"Деньги на сегодняшний день имеют для меня наименьшее значение. Главное – играть там, где я счастлив.

У меня ничего не было в детстве, поэтому получать удовольствие, играя в футбол, и быть рядом с семьей и детьми – это единственное, что важно для меня сейчас.

Я был счастлив в "Ривер Плейт", появилась возможность вернуться, поэтому я даже не рассматривал другие предложения", – сказал Маммана.

Напомним, что аргентинец лично заплатил за расторжение контракта с сине-бело-голубыми.

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