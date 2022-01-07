Маммана прокомментировал свой переход в "Ривер Плейт"
Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен
Экс-футболист петербургского "Зенита" аргентинец Эмануэль Маммана, который сегодня расторг соглашение с российским клубом, высказался о переходе в "Ривер Плейт".
"Деньги на сегодняшний день имеют для меня наименьшее значение. Главное – играть там, где я счастлив.
У меня ничего не было в детстве, поэтому получать удовольствие, играя в футбол, и быть рядом с семьей и детьми – это единственное, что важно для меня сейчас.
Я был счастлив в "Ривер Плейт", появилась возможность вернуться, поэтому я даже не рассматривал другие предложения", – сказал Маммана.
Напомним, что аргентинец лично заплатил за расторжение контракта с сине-бело-голубыми.
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|Команда
|М
|О
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|23
|48
|2
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|47
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|Аргентинос Хуниорс
|23
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|6
|Дефенса и Хустисия
|23
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|7
|Ланус
|23
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|8
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|23
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|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
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|11
|Арсенал
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|23
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|23
|27
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|Банфилд
|23
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|23
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|23
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|23
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