Маммана пропустит ЧМ-2018

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана пропустит Чемпионат Мира 2018 года, сообщают российские СМИ.

22-летний аргентинец получил разрыв крестообразных связок колена, в связи с чем пропустит от шести до восьми месяцев.

В этом сезоне Маммана сыграл за "Зенит" 26 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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