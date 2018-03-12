Маммана пропустит ЧМ-2018

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Маммана пропустит ЧМ-2018

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана пропустит Чемпионат Мира 2018 года, сообщают российские СМИ.

22-летний аргентинец получил разрыв крестообразных связок колена, в связи с чем пропустит от шести до восьми месяцев.

В этом сезоне Маммана сыграл за "Зенит" 26 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Манчини дал комментарий по травме Мамманы. | http://soccernews.ru 

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