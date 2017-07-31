Маммана прошёл медобследование в "Зените"

Защитник "Лиона" Эмануэль Маммана в ближайшее время станет игроком "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, 21-летний аргентинец уже прошёл медицинское обследование в питерском клубе. Вскоре "сине-бело-голубые" объявят о трансфере официально.

СМИ утверждают, что "Зенит" заплатит за Мамману 16 миллионов евро.

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