Маммана рассказал, что его впечатлило больше всего в матче против "Спартака"

Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана рассказал, что его впечатлило больше всего в матче его команды против московского "Спартака".

"Что больше всего впечатлило в российском "класико"? Конечно, болельщики "Зенита"! Их было невероятно много. Поддержка мощнейшая!", - приводит слова 21-летнего бека "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Ахмата". | soccernews.ru