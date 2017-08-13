Маммана рассказал, что его впечатлило больше всего в матче против "Спартака"

Теги зенит санкт-петербургспартак москваэммануэль маммана

Маммана рассказал, что его впечатлило больше всего в матче против "Спартака"Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана рассказал, что его впечатлило больше всего в матче его команды против московского "Спартака".

"Что больше всего впечатлило в российском "класико"? Конечно, болельщики "Зенита"! Их было невероятно много. Поддержка мощнейшая!", - приводит слова 21-летнего бека "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Ахмата". | soccernews.ru

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