Маммана стал игроком "Зенита"

Защитник "Лиона" Эммануэль Маммана перешел в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с питерским клубом пятилетний контракт. О сумме трансфера информации нет.

"Зенит" приветствует Эмануэля Маммана в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" - говорится в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Маммана провел 25 матчей и отметился одним голом.

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