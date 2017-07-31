Маммана стал игроком "Зенита"
Защитник "Лиона" Эммануэль Маммана перешел в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист подписал с питерским клубом пятилетний контракт. О сумме трансфера информации нет.
"Зенит" приветствует Эмануэля Маммана в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!" - говорится в сообщении клуба.
В прошлом сезоне Маммана провел 25 матчей и отметился одним голом.
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