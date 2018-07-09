Маммана: "То, какого успеха Семак достиг со скромной "Уфой", говорит о многом"

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Маммана: "То, какого успеха Семак достиг со скромной "Уфой", говорит о многом"Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана не сомневается в том, что новому главному тренеру команды Сергею Семаку в клубе поможет опыт.

"То, какого успеха он достиг со скромной "Уфой", говорит о многом. Не сомневался, что он – хороший специалист, много знающий о футболе. Это неудивительно, учитывая то, в каких больших клубах Семак играл, когда был футболистом. Уверен, у него можно будет многому научиться, поэтому хочу скорее показать ему, на что способен, завоевать доверие и играть в основе. Этого хочет каждый из нас", - сказал он.

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