Маммана в ближайшее время может перейти в "Зенит"

Защитник "Лиона" Эммануэль Маммана близок к переходу в "Зенит", сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, стороны почти уладили все летали сделки. Сообщается, что за футболиста питерскому клубу придется выложить 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Маммана сыграл 22 поединка и отметился одним забитым голом.

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