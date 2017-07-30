Маммана в шаге от перехода в "Зенит"

Защитник "Лиона" Эмануэль Маммана продолжит карьеру в "Зените", сообщают российские СМИ.

В воскресенье 21-летний аргентинец прилетит в Санкт-Петербург, а на следующий день пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "сине-бело-голубыми".

Ранее стало известно, что трансфер Мамманы обойдётся "Зениту" в 16 миллионов евро. | http://soccernews.ru