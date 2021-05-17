Маммана возвращается в "Зенит"

Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен

Агент аргентинского защитника Эмануэля Мамманы, Эрнан Регера рассказал о будущем игрока.

"Эмануэль получил повреждение, сейчас он в Аргентине, чувствует себя хорошо.

По поводу его будущего могу сказать, что он любит Россию и возвращается в "Зенит", - сказал Регера.

Прошедший сезон РПЛ Маммана провел в "Сочи" на правах арендного соглашения, сыграл 18 игр.

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