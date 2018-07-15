Маммана встал на защиту Месси

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана высказался о слухах, что Лионель Месси управлял сборной Аргентиной на ЧМ-2018.

"Это ложь, я уверен. Неудачи случаются со всеми, а Лео приписываются подобные небылицы, потому что за каждым его движением следит весь мир. Многие желают ему зла, вот и сочиняют эти выдумки, чтобы у сборной были проблемы" - приводят слова Мамманы российские СМИ.

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