Маммана выделил главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Маммана выделил главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

Защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

"Думаю, у нас много конкурентов. Да, вырвались вперёд, но все преследователи недалеко, и каждый из них может стать ещё ближе, так что нам нужно сосредоточиться на своей игре и не терять очки, а только набирать. Соперников у нас достаточно, но всё в наших руках. Кто опаснее остальных? "Краснодар" - очень хорошая команда, у "Локомотива" тоже сильный и сыгранный состав, в ЦСКА много талантливой молодёжи. Пожалуй, внимательнее всего нужно быть именно с этими тремя клубами. "Спартак"? Он играет неплохо, но находится не в такой хорошей форме, как мы и те, кого я назвал", - сказал Маммана.

По итогам 20 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 41 очко. Далее расположились ЦСКА (36), "Локомотив" (35), "Краснодар" (35) и "Спартак" (33).

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