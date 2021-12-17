Мампасси прокомментировал трансфер в "Локомотив"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Украинский защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси поделился ощущениями после перехода в стан "железнодорожников".

"Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен "Локомотиву".

Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы", – сказал 18-летний украинец.

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