Мампасси прокомментировал трансфер в "Локомотив"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Украинский защитник московского "Локомотива" Марк Мампасси поделился ощущениями после перехода в стан "железнодорожников".
"Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен "Локомотиву".
Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы", – сказал 18-летний украинец.
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