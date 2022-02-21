Мампасси рассказал, как в Украине отреагировали на его переход в "Локомотив"
Новичок московского "Локомотива" Марк Мампасси признался, что его обвиняли в предательстве за продолжение карьеры в России.
"Железнодорожники" купили украинского футболиста у "Шахтёра" за 3 миллиона евро.
"Не люблю лёгких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер "Шахтёра" не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны. Реакция? Было три волны. Первая, когда появились слухи про "Спартак": меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с "Локомотивом". И уже после официального объявления. Весело было...
Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешёл в "Спартак". А я знал, что это всё неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошёл переход в "Локо", я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: "Не читай ты это, уже всё произошло". Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут своё мнение. Всё это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.
На Украине ещё подняли такой шум, будто я игрок основного состава "Шахтёра" и сборной. Играл в "Мариуполе", меня там никто не знал... А тут появился повод - и все вдруг решили про меня высказаться. Комментарии в инстаграме? Это я ещё их ограничил - могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я предатель. Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю", - сказал Мампасси.
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