Маму одного из лидеров "Манчестер Сити" ударили во время бокса

1 Теги манчестер ситифилип фоден

Маму одного из лидеров "Манчестер Сити" ударили во время бокса

Фото: инстаграм Филипа Фодена/Автор неизвестен

Клэр Фоден, мама полузащитника "Манчестер Сити" Филипа Фодена, пострадала во время посещения боксерского поединка между Амиром Ханом и Келлом Бруком, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, Фоден вместе с мамой и своей девушкой шли по коридору арены и в этот момент неизвестный оскорбил футболиста. В ответ на это мама толкнула мужчину, а он после этого ударил ее по лицу.

В нынешнем сезоне 21-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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