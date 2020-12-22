Маму Роналдиньо госпитализировали с коронавирусом

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо сообщил о состоянии здоровья своей матери.

У женщины выявили COVID-19, в последние дни её самочувствие ухудшилось, вследствие чего потребовалась госпитализация.

"Дорогие друзья, у моей мамы коронавирус. Мы боремся за её скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии и получает всю необходимую медицинскую помощь. Я заранее благодарю вас за молитвы и позитивные мысли", - написал Роналдиньо в твиттере.

40-летний бразилец известен по выступлениям за ПСЖ, "Барселону" и "Милан".

Не пропустите: Экс-тренер "Реала" повторно заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru