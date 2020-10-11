"Ман Сити" и "МЮ" заинтересованы в услугах Маурисио Почеттино
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" готовы поспорить за специалиста Маурисио Почеттино, сообщает Mirror.
По данным источника, оба клуба недовольны результатами своих главных тренеров. Подопечные Уле Гуннара Сульшера проиграли два матча из трех на старте сезона. "Сити" также намерен заменить Хосепа Гвардиолу из-за неудовлетворительной игры команды. Контракт испанца рассчитан до лета 2021 года.
Напомним, что Почеттино остаётся без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из лондонского "Тоттенхэма".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18