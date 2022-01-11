"Ман Сити", "МЮ" и "Ливерпуль" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

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"Ман Сити", "МЮ" и "Ливерпуль" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

Стали известны все пары участников в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сыграет с "Фулхэмом", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Мидлсбро", а соперником "Ливерпуля" станет "Кардифф".

Все пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят так:

"Кристал Пэлас" — "Хартлпул"
"Борнмут" — "Борхэм Вуд"
"Хаддерсфилд" — "Барнсли"
"Питерборо" — "Куинз Парк Рейнджерс"
"Кэмбридж" — "Лутон"
"Саутгемптон" — "Ковентри"
"Челси" — "Плимут"
"Эвертон" — "Брентфорд"
"Киддерминстер" — "Вест Хэм"
"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро"
"Тоттенхэм" — "Брайтон"
"Ливерпуль" — "Кардифф"
"Сток Сити" — "Уиган"
"Ноттингем Форест" — "Лестер"
"Манчестер Сити" — "Фулхэм"
"Вулверхэмптон" — "Норвич"

Матчи будут сыграны с 4 по 7 февраля.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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