"Ман Сити", "МЮ" и "Ливерпуль" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии

Стали известны все пары участников в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сыграет с "Фулхэмом", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Мидлсбро", а соперником "Ливерпуля" станет "Кардифф".

Все пары 1/16 финала Кубка Англии выглядят так:

"Кристал Пэлас" — "Хартлпул"

"Борнмут" — "Борхэм Вуд"

"Хаддерсфилд" — "Барнсли"

"Питерборо" — "Куинз Парк Рейнджерс"

"Кэмбридж" — "Лутон"

"Саутгемптон" — "Ковентри"

"Челси" — "Плимут"

"Эвертон" — "Брентфорд"

"Киддерминстер" — "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" — "Мидлсбро"

"Тоттенхэм" — "Брайтон"

"Ливерпуль" — "Кардифф"

"Сток Сити" — "Уиган"

"Ноттингем Форест" — "Лестер"

"Манчестер Сити" — "Фулхэм"

"Вулверхэмптон" — "Норвич"

Матчи будут сыграны с 4 по 7 февраля.

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