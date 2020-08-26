"Ман Сити" опубликовал фото улыбающегося Гвардиолы на фоне новостей об уходе Месси из "Барсы"

В твиттере "Манчестер Сити" опубликовал фотографию улыбающегося главного тренера Хосепа Гвардиолы с пожеланием доброго утра.



Многие читатели восприняли это как намёк на воссоединение испанского специалиста с Лионелем Месси.

Ранее стало известно, что аргентинец намерен покинуть "Барселону" и готов продолжить карьеру в "Ман Сити". Также сообщалось, что футболист 25 августа созванивался с испанцем.

33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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