"Ман Сити" опубликовал фото улыбающегося Гвардиолы на фоне новостей об уходе Месси из "Барсы"
В твиттере "Манчестер Сити" опубликовал фотографию улыбающегося главного тренера Хосепа Гвардиолы с пожеланием доброго утра.
Многие читатели восприняли это как намёк на воссоединение испанского специалиста с Лионелем Месси.
Morning guys!— Manchester City (@ManCity) August 26, 2020
#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/gGD6pXPvDR
Ранее стало известно, что аргентинец намерен покинуть "Барселону" и готов продолжить карьеру в "Ман Сити". Также сообщалось, что футболист 25 августа созванивался с испанцем.
33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
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