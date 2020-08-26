"Ман Сити" опубликовал фото улыбающегося Гвардиолы на фоне новостей об уходе Месси из "Барсы"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолалионель мессибарселона

"Ман Сити" опубликовал фото улыбающегося Гвардиолы на фоне новостей об уходе Месси из "Барсы"

В твиттере "Манчестер Сити" опубликовал фотографию улыбающегося главного тренера Хосепа Гвардиолы с пожеланием доброго утра.

Многие читатели восприняли это как намёк на воссоединение испанского специалиста с Лионелем Месси.

Ранее стало известно, что аргентинец намерен покинуть "Барселону" и готов продолжить карьеру в "Ман Сити". Также сообщалось, что футболист 25 августа созванивался с испанцем.

33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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