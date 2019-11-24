"Ман Сити" показал худший результат владения мячом в карьере Гвардиолы

Теги манчестер ситихосеп гвардиолачелси

"Ман Сити" показал худший результат владения мячом в карьере Гвардиолы

"Манчестер Сити" показал худший результат владения мячом в период руководства главного тренера Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Opta.

Вчера, 23 ноября, "Сити" обыграл "Челси" в рамках 13-го тура АПЛ (2:1). Несмотря на победу, "горожане" владели мячом лишь 46,74%.

Этот результат стал худшим показателем для команд Хосепа Гвардиолы в его тренерской карьере, которая насчитывает 381 матч во главе "Сити", "Баварии" и "Барселоны".

А еще: Гвардиола сообщил о состоянии травмированного Агуэро| http://soccernews.ru

 
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