"Ман Сити" установит статую в честь Агуэро
Фото: Твиттер @aguerosergiokun
Сегодня форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро объявил об уходе из клуба в конце сезона. Клуб ценит вклад аргентинца в историю "горожан" и планирует отметить его.
По заявлению президента "Сити" Хальдона аль Мубарака, в честь нападающего установят статую рядом с домашним стадионом клуба. Клуб уже ранее сообщал о том, что свои статую получат Давида Сильвы и Венсана Компани. Работа над скульптурами ведутся в данный момент.
Кроме того, в академии клуба выложат специальную мозаику в честь Агуэро.
"Вклад Серхио в историю "Манчестер Сити" за последние 10 лет трудно переоценить. Это легенда, которая навсегда останется в памяти каждого, кто любит наш клуб, и, может, даже в памяти тех, кто просто любит футбол.
Пока рано произносить прощальные речи. Еще многого можно достичь, пока мы вместе с Серхио. С нетерпением ждем его вклада в решение стоящих перед нами задач.
А пока я с огромным удовольствием объявляю, что мы закажем статую Серхио, которая будет стоять на нашем стадионе рядом с фигурами Сильвы и Компани, работа над которыми ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона", – сказал аль Мубарак.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18