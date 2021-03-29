"Ман Сити" установит статую в честь Агуэро

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"Ман Сити" установит статую в честь АгуэроФото: Твиттер @aguerosergiokun 
Сегодня форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро объявил об уходе из клуба в конце сезона. Клуб ценит вклад аргентинца в историю "горожан" и планирует отметить его.

По заявлению президента "Сити" Хальдона аль Мубарака, в честь нападающего установят статую рядом с домашним стадионом клуба. Клуб уже ранее сообщал о том, что свои статую получат Давида Сильвы и Венсана Компани. Работа над скульптурами ведутся в данный момент.

Кроме того, в академии клуба выложат специальную мозаику в честь Агуэро.

"Вклад Серхио в историю "Манчестер Сити" за последние 10 лет трудно переоценить. Это легенда, которая навсегда останется в памяти каждого, кто любит наш клуб, и, может, даже в памяти тех, кто просто любит футбол.

Пока рано произносить прощальные речи. Еще многого можно достичь, пока мы вместе с Серхио. С нетерпением ждем его вклада в решение стоящих перед нами задач.

А пока я с огромным удовольствием объявляю, что мы закажем статую Серхио, которая будет стоять на нашем стадионе рядом с фигурами Сильвы и Компани, работа над которыми ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона", – сказал аль Мубарак.

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