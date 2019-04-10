"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

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"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

Победный гол забил нападающий хозяев Сон Хын Мин.

Для "Сити" это поражение стало пятым матчем в еврокубках с английским клубом.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало матча - в 22:00 мск.

Не пропустите: Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru

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