"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках
"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).
Победный гол забил нападающий хозяев Сон Хын Мин.
Для "Сити" это поражение стало пятым матчем в еврокубках с английским клубом.
Ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало матча - в 22:00 мск.
Не пропустите: Сон Хын Мин помог "Тоттенхэму" обыграть "Манчестер Сити" в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14