"Манчестер Сити" проиграл все 5 матчей против английских клубов в еврокубках

"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

Победный гол забил нападающий хозяев Сон Хын Мин.

Для "Сити" это поражение стало пятым матчем в еврокубках с английским клубом.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало матча - в 22:00 мск.

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