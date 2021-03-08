Манчестер - красный, но на чемпионство "Сити" это не повлияет! Разбираем битву Сульшера и Гвардиолы

"Манчестер Юнайтед" перекрасил свой родной город в красный цвет. Подопечные Сульшера сделали то, что перед началом матча казалось совершенно невозможным, и прервали 21-матчевую победную серию "Манчестер Сити". Все началось с пенальти на Марсиале, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. А на дворе стояла лишь 2 минута. В начале второго тайма Шоу удвоил преимущество, совершив очень качественный забег в чужую штрафную со своей половины поля. По факту, сценарий матча оказался весьма логичный, но мы все же попробуем определить те аспекты, которые позволили случится именно тому результату, который светился на табло после 90 минут матча!

"Сити" в порядке, но для победы в дерби этого было мало!

21-матчевая победная серия "Манчестер Сити" оборвалась. Был ли этот поединок худшим для "горожан" за последние 2,5 месяца? Однозначно нет. В конце обоих таймов они владели явным преимуществом и создавали достаточно моментов. Сам Гвардиола после игры хвалил команду за прекрасный футбол и подчеркивал, что против "Вест Хэма" его ребята выглядели на порядок хуже. Организация игры была в порядке. Проблема возникла с реализацией: дряблые удары Гюндогана, традиционное расточительство Стерлинга, сбитый прицел у Мареза. Когда лучший выстрела по тайм наносит Зинченко – это значит, что что-то идет не так (при всем уважении к Александру). Парни Гвардиолы теряли моменты с ощущением того, что успех все равно никуда не убежит. Сложилось впечатление, что "Сити" очень буднично отнесся к этому матчу. Победы стали для "голубых" чем-то само собой разумеющимся. Они душили соперника за соперником, но шея "Юнайтед" оказалась слишком широкой для их петли. Хозяевам не хватило агрессии, огня и оригинальных идей, которые бы поставили МЮ в тупик.

МЮ сломал "нулевое" проклятие и наконец-то выиграл у гранда

Фундамент победы "Юнайтед "– мощный старт с высоким прессингом и мгновенным контрпрессингом, к которому "Сити" не был готов. Благодаря раннему голу гости получили удобный сценарий. А дальше мы увидели типичный МЮ в топ-матчах образца прошлого сезона: надежный защитный блок и острые контрвыпады. В этом сезоне магия Сульшера, которая приносила победы над прямыми конкурентами, выветрилась. МЮ штамповал нулевые ничьи: "Челси" (дважды), "Арсенал", "Ливерпуль", "Сити". Но детальный взгляд на ситуацию давал понимание, что все не так плохо. Известный журналист Майкл Кокс на конкретных примерах показал, что "дьяволы" каждый раз были в нескольких сантиметрах от гола и, соответственно, от потенциальной победы. Сегодня МЮ получил компенсацию, ведь вряд ли кто-то скажет, что ребята Сульшера наиграли на уверенную победу. Конечно, не обошлось без удачи (быстрые голы в обоих таймах после грубых ошибок Жезуса и Канселу; крестовина после удара Родри; помутнение Стерлинга, Фодена и Мареза перед воротами).

Однако стоит отдать должное нескольким героям. Классно отработал Хендерсон. Дин поймал все на линии ворот и зачистил воздух в штрафной – Де Хеа может спокойно наслаждаться рождением ребенка. Уан Биссака на фланге стал непосильным барьером для Стерлинга. Фернандес приглушил критиков голом, но в последние месяцы не он тянет "Юнайтед". Насколько же крутую форму набрал Люк Шоу! Англичанин проводит фантастический сезон – конкуренция с Теллесом пошла ему на пользу. Солидная игра в обороне дополняется огромной пользой в атаке. Каждое подключение Люка гарантирует "Юнайтед" обострение. В дерби Шоу самостоятельно создал гол, протянув мяч на контратаке через пол поля.