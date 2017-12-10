Манчестер окрасился в голубой цвет: "Сити" взял верх над "Юнайтед"
Программа 16-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием не только текущего уик-энда, но и всего первого круга, в рамках которого между собой сражались два манчестерских гранда "Юнайтед" и "Сити". Еще перед началом сезона обе команды назывались главными претендентами на чемпионский титул, что собственно только и подтверждается от матча к матчу по ходу нынешней кампании. Правда, конкуренция "горожан" и "красных дьяволов" за звание лучшего клуба в английском футболе притянуто за уши, потому как разрыв между ними перед дерби составлял целых восемь пунктов. И если подопечные Жозе Моуринью время от времени позволяют себе оступиться, то ребята Пепа Гвардиолы выступают безупречно, непременно побеждая в 13 матчах АПЛ подряд.
Поль Погба схлопотал красную карточку в прошлой встрече против "Арсенала", чем подвел свою команду, поэтому Сеу Жозе ничего не оставалось, кроме как в пару к Матичу отправить Андера Эрреру. Кроме того, "Особенный" удивил тем, что против такого грозного оппонента выставил достаточно атакующий состав, с легкой четверкой впереди в лице Мартиаля, Лингарда, Рашфорда и Лукаку. В свою очередь, Пеп Гвардиола с первых минут бросил в бой всех самых лучших, а на острие атаки на это раз предпочел Жезуса, а не Агуэро.
Поединок начался более, чем прогнозируемо. "Манчестер Сити" быстро взял мяч под свой контроль, с чем согласились хозяева поля. Уже на четвертой минуте закалатало сердце в груди у Гвардиолы, потому как необязательным "горчичником" обзавелся Кайл Уокер, жестко сфолив на Эррере. Первого опасного момента пришлось ждать 17 минут. Обыграв соперника, Габриэль Жезус вошел в штрафную площадь, но с убойной позиции не смог переиграть великолепного Де Хеа. Не прошло и пяти минут, как арбитр просто обязан был ставить пенальти в ворота "красных дьяволов" за нарушения правил Эрреры на Жезусе, но Майкл Оливер ничего противопоказанного в действиях испанца не увидел.
Как выяснилось, все самое интересное в первом тайме команды припасли на концовку. На 43-й минуте гол "Сити" пришел откуда не ждали. Безобидная подача с углового привела к тому, что Отаменди выиграл верховую борьбу у высоченного Лукаку, после чего мяч отскочил к Давиду Силве, который в упор расстрелял своего соотечественника. Правда, не долго музыка играла на "голубой" улице. Уже в компенсированное время к первой половине встречи Рашфорд здорово воспользовался грубой позиционной ошибкой Делфа и точным ударом в дальнюю "шестерку" сделал счет равным.
Вторую 45-ти минутку манкунианцы начали задорно. Прежде всего, благодаря тому, что активно включились в игру хозяева поля. Очень скоро "горожане" вынудили "красных дьяволов" еще больше рисковать, потому как на 54-й минуте они снова повели в счете. Лукаку не смог как следует вынести мяч из штрафной площади после стандарта, подарив его Отаменди, который не оставил никаких шансов Де Хеа. С этого времени зависло в воздухе напряжение, но Моуринью не спешил идти ва-банк, а "Сити" сосредоточился на оборонительных действиях.
В концовке матча потрясающий момент имел "Юнайтед ", чтобы спасти одно очко, но два кряду выстрела в упор от Лукаку и Маты каким-то чудом парировал Эдерсон. Таким образом, "Манчестер Сити" добывает свою 14 подряд победу в чемпионате Англии, увеличивая отрыв от второго места уже к 11 пунктам.
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:2
Голы: Давид Силва, 43 – 0:1, Рашфорд, 45+2 – 1:1, Отаменди, 54 – 1:2
"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделеф, 46), Янг, Эррера (Мата, 82), Матич, Мартиаль, Лингард (Ибрагимович, 76), Рашфорд, Лукаку
"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане (Бернарду Силва, 88), Жезус (Мангаля, 59)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11