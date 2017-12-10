Манчестер окрасился в голубой цвет: "Сити" взял верх над "Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедманчестер сити

Манчестер окрасился в голубой цвет: "Сити" взял верх над "Юнайтед"Программа 16-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием не только текущего уик-энда, но и всего первого круга, в рамках которого между собой сражались два манчестерских гранда "Юнайтед" и "Сити". Еще перед началом сезона обе команды назывались главными претендентами на чемпионский титул, что собственно только и подтверждается от матча к матчу по ходу нынешней кампании. Правда, конкуренция "горожан" и "красных дьяволов" за звание лучшего клуба в английском футболе притянуто за уши, потому как разрыв между ними перед дерби составлял целых восемь пунктов. И если подопечные Жозе Моуринью время от времени позволяют себе оступиться, то ребята Пепа Гвардиолы выступают безупречно, непременно побеждая в 13 матчах АПЛ подряд.

Поль Погба схлопотал красную карточку в прошлой встрече против "Арсенала", чем подвел свою команду, поэтому Сеу Жозе ничего не оставалось, кроме как в пару к Матичу отправить Андера Эрреру. Кроме того, "Особенный" удивил тем, что против такого грозного оппонента выставил достаточно атакующий состав, с легкой четверкой впереди в лице Мартиаля, Лингарда, Рашфорда и Лукаку. В свою очередь, Пеп Гвардиола с первых минут бросил в бой всех самых лучших, а на острие атаки на это раз предпочел Жезуса, а не Агуэро.

Поединок начался более, чем прогнозируемо. "Манчестер Сити" быстро взял мяч под свой контроль, с чем согласились хозяева поля. Уже на четвертой минуте закалатало сердце в груди у Гвардиолы, потому как необязательным "горчичником" обзавелся Кайл Уокер, жестко сфолив на Эррере. Первого опасного момента пришлось ждать 17 минут. Обыграв соперника, Габриэль Жезус вошел в штрафную площадь, но с убойной позиции не смог переиграть великолепного Де Хеа. Не прошло и пяти минут, как арбитр просто обязан был ставить пенальти в ворота "красных дьяволов" за нарушения правил Эрреры на Жезусе, но Майкл Оливер ничего противопоказанного в действиях испанца не увидел.

Как выяснилось, все самое интересное в первом тайме команды припасли на концовку. На 43-й минуте гол "Сити" пришел откуда не ждали. Безобидная подача с углового привела к тому, что Отаменди выиграл верховую борьбу у высоченного Лукаку, после чего мяч отскочил к Давиду Силве, который в упор расстрелял своего соотечественника. Правда, не долго музыка играла на "голубой" улице. Уже в компенсированное время к первой половине встречи Рашфорд здорово воспользовался грубой позиционной ошибкой Делфа и точным ударом в дальнюю "шестерку" сделал счет равным.

Вторую 45-ти минутку манкунианцы начали задорно. Прежде всего, благодаря тому, что активно включились в игру хозяева поля. Очень скоро "горожане" вынудили "красных дьяволов" еще больше рисковать, потому как на 54-й минуте они снова повели в счете. Лукаку не смог как следует вынести мяч из штрафной площади после стандарта, подарив его Отаменди, который не оставил никаких шансов Де Хеа. С этого времени зависло в воздухе напряжение, но Моуринью не спешил идти ва-банк, а "Сити" сосредоточился на оборонительных действиях.

В концовке матча потрясающий момент имел "Юнайтед ", чтобы спасти одно очко, но два кряду выстрела в упор от Лукаку и Маты каким-то чудом парировал Эдерсон. Таким образом, "Манчестер Сити" добывает свою 14 подряд победу в чемпионате Англии, увеличивая отрыв от второго места уже к 11 пунктам.

"Манчестер Юнайтед" –  "Манчестер Сити" – 1:2

Голы: Давид Силва, 43 – 0:1, Рашфорд, 45+2 – 1:1, Отаменди, 54 – 1:2

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделеф, 46), Янг, Эррера (Мата, 82), Матич, Мартиаль, Лингард (Ибрагимович, 76), Рашфорд, Лукаку

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане (Бернарду Силва, 88), Жезус (Мангаля, 59)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Ливерпуль" - "Эвертон"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов