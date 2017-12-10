Манчестер окрасился в голубой цвет: "Сити" взял верх над "Юнайтед"

Программа 16-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием не только текущего уик-энда, но и всего первого круга, в рамках которого между собой сражались два манчестерских гранда "Юнайтед" и "Сити". Еще перед началом сезона обе команды назывались главными претендентами на чемпионский титул, что собственно только и подтверждается от матча к матчу по ходу нынешней кампании. Правда, конкуренция "горожан" и "красных дьяволов" за звание лучшего клуба в английском футболе притянуто за уши, потому как разрыв между ними перед дерби составлял целых восемь пунктов. И если подопечные Жозе Моуринью время от времени позволяют себе оступиться, то ребята Пепа Гвардиолы выступают безупречно, непременно побеждая в 13 матчах АПЛ подряд.

Поль Погба схлопотал красную карточку в прошлой встрече против "Арсенала", чем подвел свою команду, поэтому Сеу Жозе ничего не оставалось, кроме как в пару к Матичу отправить Андера Эрреру. Кроме того, "Особенный" удивил тем, что против такого грозного оппонента выставил достаточно атакующий состав, с легкой четверкой впереди в лице Мартиаля, Лингарда, Рашфорда и Лукаку. В свою очередь, Пеп Гвардиола с первых минут бросил в бой всех самых лучших, а на острие атаки на это раз предпочел Жезуса, а не Агуэро.

Поединок начался более, чем прогнозируемо. "Манчестер Сити" быстро взял мяч под свой контроль, с чем согласились хозяева поля. Уже на четвертой минуте закалатало сердце в груди у Гвардиолы, потому как необязательным "горчичником" обзавелся Кайл Уокер, жестко сфолив на Эррере. Первого опасного момента пришлось ждать 17 минут. Обыграв соперника, Габриэль Жезус вошел в штрафную площадь, но с убойной позиции не смог переиграть великолепного Де Хеа. Не прошло и пяти минут, как арбитр просто обязан был ставить пенальти в ворота "красных дьяволов" за нарушения правил Эрреры на Жезусе, но Майкл Оливер ничего противопоказанного в действиях испанца не увидел.

Как выяснилось, все самое интересное в первом тайме команды припасли на концовку. На 43-й минуте гол "Сити" пришел откуда не ждали. Безобидная подача с углового привела к тому, что Отаменди выиграл верховую борьбу у высоченного Лукаку, после чего мяч отскочил к Давиду Силве, который в упор расстрелял своего соотечественника. Правда, не долго музыка играла на "голубой" улице. Уже в компенсированное время к первой половине встречи Рашфорд здорово воспользовался грубой позиционной ошибкой Делфа и точным ударом в дальнюю "шестерку" сделал счет равным.

Вторую 45-ти минутку манкунианцы начали задорно. Прежде всего, благодаря тому, что активно включились в игру хозяева поля. Очень скоро "горожане" вынудили "красных дьяволов" еще больше рисковать, потому как на 54-й минуте они снова повели в счете. Лукаку не смог как следует вынести мяч из штрафной площади после стандарта, подарив его Отаменди, который не оставил никаких шансов Де Хеа. С этого времени зависло в воздухе напряжение, но Моуринью не спешил идти ва-банк, а "Сити" сосредоточился на оборонительных действиях.

В концовке матча потрясающий момент имел "Юнайтед ", чтобы спасти одно очко, но два кряду выстрела в упор от Лукаку и Маты каким-то чудом парировал Эдерсон. Таким образом, "Манчестер Сити" добывает свою 14 подряд победу в чемпионате Англии, увеличивая отрыв от второго места уже к 11 пунктам.

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:2

Голы: Давид Силва, 43 – 0:1, Рашфорд, 45+2 – 1:1, Отаменди, 54 – 1:2

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо (Линделеф, 46), Янг, Эррера (Мата, 82), Матич, Мартиаль, Лингард (Ибрагимович, 76), Рашфорд, Лукаку

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Гюндоган, 46), Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане (Бернарду Силва, 88), Жезус (Мангаля, 59)

Богдан Архипенко

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