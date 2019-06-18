"Манчестер Сити" активировал опцию выкупа Родри

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"Манчестер Сити" активировал опцию выкупа Родри

Полузащитник мадридского "Атлетико" Родри, скорее всего, продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

По информации итальянского журналиста Sky Sports и The Guardian Фабрицио Романо, "горожане" активировали опцию выкупа 22-летнего испанца.

Сейчас английский клуб согласовывает условия личного контракта с самим футболистом.

Если стороны договорятся, то "Сити" заплатит за Родри 70 миллионов евро.

"Атлетико" приобрёл хавбека прошлым летом за 25 миллионов. В его активе 47 матчей, 3 гола и 1 ассист.

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