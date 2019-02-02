"Манчестер Сити" - "Арсенал": анонс и прогноз центральной встречи 25 тура АПЛ

"Манчестер Сити" – "Арсенал"

Стадион: "Этихад"

Начало матча: 19:30

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Воскресная программа 25 тура английской Премьер-лиги закроется битвой двух представителей первой шестерки – "Манчестер Сити" против "Арсенала". В первом круге "горожане" не оставили шансов "канонирам", обыграв подопечных Эмери на "Эмирейтс" со счетом 0:2. Сегодня же многое изменилось – клубы имеют разные задачи, разную кадровую ситуацию, а вместе с тем и разную мотивацию, которая возникла, в том числе, за счет прошлых туров. Ну и не стоит забывать о битве тактик: если Гвардиола в своем большинстве играет в одно и тоже, но его конструкции очень сложно пробить и разрушить, то вот Эмери очень серьезно настраивает своих подопечных на битвы с "топами" и уже преподнес несколько структурных сюрпризов своим соперникам (как не вспомнить битву первого круга с "Ливерпулем"). Одним словом – должно быть интересно!

В прошлом туре "Манчестер Сити" очень неожиданно уступил "Ньюкаслу" на выезде (2:1), и был на гране, чтобы снова отпустить "Ливерпуль" в вольное плаванье, оставив между командами отрыв в 7 баллов, что больше, чем просто две победы. Тем не менее, Клопп и компания простили Гвардиолу, увеличив отрыв только до 5 очков. Все это очень напоминает расклады "Баварии" в Бундеслиги – для дальнейшей борьбы за чемпионство нужно побеждать в каждом матче. К тому же, по состоянию на данный момент "Сити" уже пропустил вперед себя "Тоттенхэм". Если говорить о проблемах, которые возникли в игре с "сороками", то они уж никак не должны мешать с "Арсеналом", ведь, по мнению большинства экспертов и болельщиков, "Сити" не выиграл ту игру исключительно из-за "недонастроя". Быстрый гол на первой минуте заставил команду поверить в свои силы, и дальнейший ход событий вышел из-под контроля. Сложно поверить, что такое случилось при Гвардиоле, однако это в очередной раз показывает, что "горожане" далеко не безгрешны.

У "Арсенала" проблем с отсутствием мотивации в отдельных играх не наблюдалось, а вот хроническая усталость, особенно в задней линии, связанная с обилием травм, очень даже. В последней встрече против "Кардиффа" Эмери и вовсе был вынужден выпустить в центр защиты пару Мустафи-Монреаль. И если немец номинально и должен играть на этом месте, то вот наличие Монреаля на этой позиции во встрече с "Сити" может стать смертельным. Хотя не все так плохо. По информации официального сайта АПЛ, форму Косельны будут оценивать перед матчем, а значит есть большие шансы, что француз сыграет в матче. Что касается игроков, которые точно будут отсутствовать на "Этихаде", то среди них Сократис, Холдинг и Уэлбек. Вопрос по Мхитаряну, как и по Косельны, будет решаться позже.

Интересные факты перед противостоянием "Манчестер Сити" - "Арсенал".

"Манчестер Сити" и "Арсенал" сыграли между собой 43 матча в рамках АПЛ: 23 остались за "канонирами", "горожане" победили в 10 случаях, еще 10 матчей завершились ничейным исходом.

"Арсенал" не может победить "Сити" в 6 матчах АПЛ кряду. Последний раз "какнониры" добивались победы 21 декабря 2015 года (2:1).

Если "Манчестер Сити" победит "Арсенал" в воскресенье, то добудет уже 4 победы кряду над "оружейниками". Последний раз такая серия горожан оборвалась в апреле 1937 года.

"Арсенал" проиграл 11 из 19 последних гостевых матчей в АПЛ, при этом лишь раз они оставили свои ворота "сухими" – в мае 2018 года против "Хаддерсфилда".

"Манчестер Сити" проиграл 3 из последних 7 матчей в АПЛ, когда забивал первым. До этого они проиграли лишь 3 из 96 встреч в АПЛ, когда забивали первыми.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Б. Силва, Д. Сильва – Стерлинг, Сане, Агуэро.

"Арсенал": Лено – Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Косельны, Колашинац – Гендузи, Торрейра, Джака – Рэмзи – Ляказетт, Обамеянг.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" - "Арсенал"

"Манчестер Сити" является абсолютным фаворитом матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу подопечных Гвардиолы равняется 1,33. Ничья оценивается в 6,25. В случае победы "Арсенала" поставленные деньги можно умножить в 9,2 раза.

В 4 из 5 последних матчей между "Сити" и "Арсеналом" было забито как минимум 3 гола. Нынешняя ситуация указывает на то, что сценарий прошлых лет вполне может повторится. "Сити" очень нужна победа, а на фоне проблем в обороне "Арсенала", они могут забить далеко не один мяч. Но и "канониров" нельзя сбрасывать со счетов, так как пара Ляказетт-Обамеянг вполне способна ошарашить соперников быстрыми выпадами и игрой на стандартах. Мы рекомендуем обратить внимание на вариант с голом от обеих команд, который идет с коэффициентом 1,67. Ну а если кто-то решит попробовать умножить свой банк еще больше, вариант с 4 голами в матче тоже должен оказаться рабочим. На него дают 1,95.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,67)