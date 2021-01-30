"Манчестер Сити" - автор уникального достижения в истории английского футбола

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"Манчестер Сити" - автор уникального достижения в истории английского футбола

"Манчестер Сити" в январе одержал девять побед во всех турнирах.

Отмечается, что ни одна профессиональная команда с момента создания Футбольной лиги (1888 год) никогда не выигрывала столько матчей за календарный месяц.

Кроме того, "горожане" имеют победную серию из 12 игр кряду. Это самая длинная победная серия в истории клуба.

После 21 тура "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ.

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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