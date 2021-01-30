"Манчестер Сити" - автор уникального достижения в истории английского футбола

"Манчестер Сити" в январе одержал девять побед во всех турнирах.

Отмечается, что ни одна профессиональная команда с момента создания Футбольной лиги (1888 год) никогда не выигрывала столько матчей за календарный месяц.

Кроме того, "горожане" имеют победную серию из 12 игр кряду. Это самая длинная победная серия в истории клуба.

После 21 тура "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ.

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