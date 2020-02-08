"Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер" поспорят за перспективного испанца
Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес стал трансферной целью четырёх европейских топ-клубов, сообщает AS.
По сведениям издания, на 23-летнего испанца претендуют "Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер".
Сумма отступных в контракте футболиста составляет скромные по современным меркам 30 миллионов евро.
Нуньес является воспитанником "Атлетика", за основную команду сыграл 63 матча и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18