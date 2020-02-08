"Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер" поспорят за перспективного испанца

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес стал трансферной целью четырёх европейских топ-клубов, сообщает AS.

По сведениям издания, на 23-летнего испанца претендуют "Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер".

Сумма отступных в контракте футболиста составляет скромные по современным меркам 30 миллионов евро.

Нуньес является воспитанником "Атлетика", за основную команду сыграл 63 матча и забил 1 гол.

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