"Манчестер Сити" – "Базель" – 1:2 (обзор)

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"Манчестер Сити" – "Базель" – 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Базелем" (1:2).

Видео: "Манчестер Сити" – "Базель".

Не пропустите: "Базель" прерывает беспроигрышную домашнюю серию "Манчестер Сити", но пропускает англичан в четвертьфинал. | http://soccernews.ru

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