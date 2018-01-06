"Манчестер Сити" - "Бернли" - 4:1 (обзор)

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"Манчестер Сити" - "Бернли" - 4:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Бернли".

Читайте также: "Манчестер Сити" переворачивает игру и выбивает "Бернли" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru 

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