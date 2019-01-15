"Манчестер Сити" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22 тура АПЛ

В завершающем матче 22 тура английской Премьер-лиги на "Этихаде" сошлись местный "Манчестер Сити" и "гроза топ-клубов" по имени "Вулверхэмптон". В 7 встречах против представителей ТОП-6 "волки" смогли заработать целых 9 баллов (всего лишь 2 поражения), в том числе сыграли вничью с "горожанами" в первом круге. Главной потерей в составе подопечных Гвардиолы можно считать отсутствие Серхио Агуэро, который, несмотря на прогнозы многих авторитетных изданий, не вышел играть в стартовом составе.

"Манчестер Сити" решил не откладывать жизнь в долгий ящик и уже на 10 минуте просто и старой, как мир, атакой открыл счет. Ляпорт отдал длинную разрезную передачу из глубины на левый фланг, защитники "Вулверхэмптона" проворонили рывок Сане, который открылся под игровой снаряд и быстро переправил его в глубь штрафной. При простреле проворней всех оказался Габриэль Жезус, который забежал на дальнюю штангу и легким касанием ноги переправил "ядро" в сетку – 1:0. Через 9 минут "волки" еще больше усложнили себе жизнь. Уилли Боли прямой ногой въехал в стопу Бернарду Силвы и был "награжден" красной карточкой от Крейга Поусона. Однако, далеко не все согласились с таким решением, ведь перед этим француз сыграл в мяч.

После удаления "Вулверхэмптон" мог надеяться только на быстрые выпады, и один из них чуть было не позволил подопечным Нуну Эспириту Санту сравнять счет. После быстрой атаки мяч пришел к Хони Кастро, который ворвался в штрафную и мог пробивать в дальний угол, но вместо этого покатил передачу на Диого Жоту. Португалец, видимо, не ждал такого хода, и не дотянулся до игрового снаряда, упустив момент. В свою очередь "Сити" был более активным, и на 39 минуте заработал пенальти: Беннетт сбил Стерлинга внутри собственной штрафной, и арбитр даже не взял паузу на раздумья. К игровому снаряду подошел Жезус и оформил дубль – 2:0.

Во втором тайме команды активировали режим усыпляющего и энергосберегающего футбола и начали неспешно катать мяч по полю. Если мяч и до ходил до одних из ворот – ворот "Вулверхэмптона" – то это были либо дальние удары в створ, который Патрисиу без проблем брал, либо удары мимо, которые просто делали статистику "горожан" еще более устрашающей. К 70 минуте они наколотили 15 ударов, 6 из которых летели в створ. Было четко видно, что гости, игравшие в меньшинстве, ничего не могли сделать, даже несмотря на выход юркого Адама Траоре в атаку, а "Сити" просто не хотел и думал о следующей встрече с "Хаддерсфилдом".

По ходу второго тайма Гвардиола выпустил на поле Кевина Де Брюйне, который лишь недавно восстановился после травмы, и "голодный" бельгиец немного добавил игре живости. На 77 минуте Де Брюйне бил в ближний угол из пределов штрафной, но Руй Патрисиу среагировал, а вот дальше португальский кипер уже не спас. После розыгрыша углового все тот же Де Брюйне подал на дальнюю штангу, игровой снаряд пролетел всех игроков "Сити", "облизал" корпуса Конора Коди и затрепыхался в сетке – 3:0.

В итоге "Манчестер Сити" взял реванш у "волков" за ничью в первом круге, набрал 53 балла и не отпустил от себя "Ливерпуль", который и дальше продолжает опережать подопечных Гвардиолы на 4 балла. А "Вулверхэмптон" потерпел первое крупное поражение в текущем сезоне АПЛ, проиграл уже вторую игру из 4 последних и опустился на 11 место в таблице.

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" – 3:0

Голы: Жезус, 10 – 1:0; Жезус, 39 (пен.) – 2:0; Коди, 78 (автогол) – 3:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Стоунз, Данило – Фернандиньо, Д. Сильва (Де Брюйне, 61), Б. Силва – Стерлинг, Сане (Гюндоган, 74), Жезус (Агуэро, 76).

"Вулверхэмптон": Патрисио – Беннетт, Коди, Боли – Доэрти, Денкодер, Моутиньо (Гиббс-Уайт, 73), Невеш, Кастро – Жота (Сейсс, 59), Хименес (Траоре, 46).