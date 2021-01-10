"Манчестер Сити" без проблем прошел "Бирмингем" в 1/32 Кубка

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"Манчестер Сити" без проблем прошел "Бирмингем" в 1/32 КубкаВ Манчестере завершился матч 1/32 финала Кубка Англии. "Манчестер Сити" принимал "Бирмингем", представляющий Чемпионшип. Хозяева еще в первом тайме оформили комфортный результат и добились победы 3:0.

"Манчестер Сити" - "Бирмингем" 3:0 (3:0)

Голы: Бернарду Силва, 8 - 1:0, Бернарду Силва, 15 - 2:0, Фоден, 33 - 3:0

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Менди, Жоау Канселу (Харвуд-Беллис, 46), Рубен Диаш (Стоунз, 46), Родри (Фернандиньо, 67), Фоден, Бернарду Силва, де Брюйне (Нмеча, 46), Марез, Габриэл Жезус (Делап, 75).

"Бирмингем": Прието, Кларк-Солтер, Френд, Колен, Сан-Хосе, Кифтенбелд, Тораль (Клейтон, 46), Шуньич (Бела, 67), Санчес, Леко (Юткевич, 68), Хоган (Робертс, 46).

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