"Манчестер Сити" без проблем прошел "Бирмингем" в 1/32 Кубка
В Манчестере завершился матч 1/32 финала Кубка Англии. "Манчестер Сити" принимал "Бирмингем", представляющий Чемпионшип. Хозяева еще в первом тайме оформили комфортный результат и добились победы 3:0.
"Манчестер Сити" - "Бирмингем" 3:0 (3:0)
Голы: Бернарду Силва, 8 - 1:0, Бернарду Силва, 15 - 2:0, Фоден, 33 - 3:0
"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Менди, Жоау Канселу (Харвуд-Беллис, 46), Рубен Диаш (Стоунз, 46), Родри (Фернандиньо, 67), Фоден, Бернарду Силва, де Брюйне (Нмеча, 46), Марез, Габриэл Жезус (Делап, 75).
"Бирмингем": Прието, Кларк-Солтер, Френд, Колен, Сан-Хосе, Кифтенбелд, Тораль (Клейтон, 46), Шуньич (Бела, 67), Санчес, Леко (Юткевич, 68), Хоган (Робертс, 46).
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