"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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"Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Реал".

Таким образом, "горожане" прошли в четвертьфинал ЛЧ, где сыграют с победителем пары "Ювентус" - "Лион".

"Манчестер Сити" - "Реал" 2:1, первый матч - 2:1

Голы: Стерлинг, 9 - 1:0, Бензема, 28 - 1:1, Габриэл Жезус, 68 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес (Отаменди, 89), Фоден (Бернарду Силва, 67), Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 81), Габриэл Жезус.

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго (Асенсио, 61), Модрич (Вальверде, 83), Азар (Йович, 83), Бензема.

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Комментарии

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lesnovsky

Прощай, Лиссабон!!.. Вслед за пеналду и псреал...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отлично!Теперь Наполи!Накажи каталонских оболдуев!

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lesnovsky

Так мечтают только дети... Хе-хе..

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Raul Real
Raul Real

Ошибка Зидана Винисиуса и Иско не выпустил

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Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Да, грустно, но надо смотреть правде в глаза. Пока не купим всех европейских судей VAR, как это сделали в Ла Лиге - не видать нам побед в Лиге Чемпионов! Надо нашему президенту возродить традицию подкупа судей УЕФА, как это было раньше, иначе так и будем каждый год вылетать в 1/8 финала.

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