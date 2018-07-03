"Манчестер Сити" близок к крупному трансферу

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо все-таки перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы наконец-то согласовали детали трансфера футболиста. Английский клуб заплатит за хавбека 55 миллионов евро.

26-летний Жоржиньо подпишет с манкунианцами пятилетний контракт с зарплатой 4,6 миллиона евро в год. Сделка будет оформлена через несколько дней, когда игрок вернется из отпуска в Бразилии.

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