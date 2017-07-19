"Манчестер Сити" близок к перехвату трансферной цели "Челси"

Защитник мадридского "Реала" Данило, скорее всего, продолжит карьеру в Англии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, борьбу за 26-летнего бразильца ведут "Манчестер Сити" и "Челси", и на сегодняшний день "горожане" лидируют в споре за правого латераля.

Сумма возможного трансфера оценивается в 30-35 миллионов евро.

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