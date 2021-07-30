"Манчестер Сити" близок к подписанию Грилиша

Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Хавбек "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш близок к переходу в "Манчестер Сити".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "горожане" ведут прямые переговоры со вчерашнего дня.

По информации источника, предложение о покупке футболиста уже сделано, однако переговоры продолжаются.

Также отмечается, что "Вилла" намерена сохранить своего лидера и поэтому сделала ему предложение о продлении контракта огромной зарплатой.

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