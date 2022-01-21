"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса

Фото: инстаграм Альвареса\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ривер Плейта" Хулиан Альварес близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, совет директоров английского клуба провел две встречи с агентами Альвареса. Отмечается, что соглашение о выплате суммы отступных до сих пор не достигнуто.

Альварес не присоединится к "Сити" в январе. "Манчестер Юнайтед" так и не начал переговоры о трансфере игрока.

В то же время инсайдер Маттео Моретто сообщает, что соглашение о трансфере летом достигнуто, но игрок может остаться в "Ривере" еще на сезон.

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