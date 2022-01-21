"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
Фото: инстаграм Альвареса\Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Ривер Плейта" Хулиан Альварес близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, совет директоров английского клуба провел две встречи с агентами Альвареса. Отмечается, что соглашение о выплате суммы отступных до сих пор не достигнуто.
Альварес не присоединится к "Сити" в январе. "Манчестер Юнайтед" так и не начал переговоры о трансфере игрока.
В то же время инсайдер Маттео Моретто сообщает, что соглашение о трансфере летом достигнуто, но игрок может остаться в "Ривере" еще на сезон.
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18