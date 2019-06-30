"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока "Атлетико"

Хавбек "Атлетико" Родри близок к переходу в "Манчестер Сити".

Как сообщает Daily Mail, о трансфере может быть объявлено в понедельник, 1 июля. Отмечается, что на покупке игрока настаивал тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, а сам Родри также хотел бы поработать с испанцем.

Трансферная стоимость Родри оценивается в 70 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 47 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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