"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока "Атлетико"
Хавбек "Атлетико" Родри близок к переходу в "Манчестер Сити".
Как сообщает Daily Mail, о трансфере может быть объявлено в понедельник, 1 июля. Отмечается, что на покупке игрока настаивал тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, а сам Родри также хотел бы поработать с испанцем.
Трансферная стоимость Родри оценивается в 70 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 47 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
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