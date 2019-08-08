"Манчестер Сити" близок к подписанию нового вратаря

"Манчестер Сити" планирует сегодня усилиться вратарем "Дерби Каунти" Скоттом Карсоном, сообщает BBC.

По сведениям издания, "горожане" арендуют 33-летнего стража ворот до конца грядущего сезона.

Бывшему голкиперу сборной Англии отведена роль дублёра Эдерсона Мораеса и Клаудио Браво.

Рыночная стоимость Карсона - 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он пропустил 45 голов в 33 матчах за "Дерби Каунти".

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