"Манчестер Сити" близок к подписанию своего первого зимнего новичка стоимостью 65 миллионов евро

Теги манчестер ситиатлетик бильбаоэмерик ляпорт

"Манчестер Сити" близок к подписанию своего первого зимнего новичка стоимостью 65 миллионов евроАнглийский "Манчестер Сити" близок к подписанию своего первого новичка в текущее трансферное окно, информирует Marca.

По сведениям издания, уже в ближайшее время игроком "горожан" должен стать защитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт. За 23-летнего бека "Сити" заплатит 65 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста. Сам француз уже достиг договоренности о переходе со своим новым клубом.

В нынешнем сезоне Ляпорт забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за "Атлетик".

Напомним, вчера "Манчестер Сити" вышел в финал кубка лиги. | soccernews.ru

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