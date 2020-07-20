"Манчестер Сити" близок к покупке бывшего игрока "Челси"

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"Манчестер Сити" близок к покупке бывшего игрока "Челси"

Голландский защитник "Борнмута" Натан Аке близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "горожане" практически согласовали переход футболиста ориентировочно за 40 миллионов евро. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

25-летний Аке ранее выступал за "Челси". В нынешнем сезоне он провел за "Борнмут" 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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