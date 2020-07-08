"Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи"



Агент Энрико Феделе заявил, что "Манчестер Сити" близок к договоренности по трансферу сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

"Я много раз говорил, что Кулибали лучше остаться в "Наполи", так как его уход станет серьезной потерей для клуба. Но мне стало известно, что "Манчестер Сити" близок к его трансферу", - приводит слова Феделе Il Bello del Calcio.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает сенегальца в 90 миллионов евро. Также игроком активно интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 29-летний Кулибали провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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