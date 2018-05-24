"Манчестер Сити" близок к своему первому летнему 70-миллионному подписанию

"Манчестер Сити" близок к своему первому летнему подписанию, информирует Metro.

Так, по сведениям источника, в течение ближайших двух недель игроком "горожан" должен будет стать вингер "Лестера" Рияд Махрез. Алжирец обойдется чемпиону Англии в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Махрез забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач в 41 матче за "Лестер".

Напомним, "Манчестер Сити" соперничает с ПСЖ и "Барселоной" за бразильского вингера. | soccernews.ru