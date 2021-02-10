"Манчестер Сити" близок к трансферу бразильского таланта

Нападающий "Флуминенсе" Кайки близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на семь миллионов за счет бонусов.

Кайки сможет присоединиться к "горожанам" не раньше 2022 года и первое время будет играть за молодежную команду.

17-летний Кайки является воспитанником "Флуминенсе". За первую команду бразильского клуба он не провел ни одного матча.

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