"Манчестер Сити" близок к трансферу бразильского таланта
Нападающий "Флуминенсе" Кайки близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на семь миллионов за счет бонусов.
Кайки сможет присоединиться к "горожанам" не раньше 2022 года и первое время будет играть за молодежную команду.
17-летний Кайки является воспитанником "Флуминенсе". За первую команду бразильского клуба он не провел ни одного матча.
Не пропустите: "Манчестер Сити" пока не предлагал Агуэро новый контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сергей Семак: "Хотел бы попробовать себя в топ-чемпионате"
-
Рамос хочет остаться в "Реале"
-
28 футболистов московского "Динамо" вылетели на заключительный зимний сбор
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу бразильского таланта
-
Товарищеский матч "Ротор" - "Локомотив" (Ташкент) отменен по необычной причине
-
Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"
-
"Манчестер Сити" намерен продлить Стоунза
-
УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов
-
Конте прокомментировал вылет "Интера" от "Ювентуса" в Кубка Италии
-
Ярмоленко выбыл из строя из-за травмы
-
Конте высказался о конфликте с президентом "Ювентуса"
-
В "Аяксе" больше не рассчитывают на Промеса
-
Конте адресовал оскорбительный жест президенту "Ювентуса"
-
Агент Тайсона высказался об интересе к бразильцу со стороны российский клубов
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли в ЦСКА
-
Семак высказался об интимном видео с участием Дзюбы
-
Конте поругался с руководителем "Ювентуса" после матча Кубка Италии
-
Реднапп назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ
-
Арендованный у ЦСКА Гайч встретился с тренером "Беневенто" Индзаги
-
Зидан высказался о будущем Рамоса в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18