"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Севильи"



Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб практически договорился о переходе футболиста за 50 миллионов евро. Объявить о трансфере могут в ближайшее время.

Кунде выступает за "Севилью" с 2019 года. В прошлом сезоне 21-летний француз провел за "Севилью" 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" также проявляет интерес к защитникам "Атлетико" Хосе Хименесу, "Севильи" Диего Карлосу и "Наполи" Калиду Кулибали.

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