"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Севильи"

Теги манчестер ситисевильяжюль кундетрансферы

"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Севильи"
Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб практически договорился о переходе футболиста за 50 миллионов евро. Объявить о трансфере могут в ближайшее время.

Кунде выступает за "Севилью" с 2019 года. В прошлом сезоне 21-летний француз провел за "Севилью" 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" также проявляет интерес к защитникам "Атлетико" Хосе Хименесу, "Севильи" Диего Карлосу и "Наполи" Калиду Кулибали.

Не пропустите: Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов