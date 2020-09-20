"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Севильи"
Французский защитник "Севильи" Жюль Кунде близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает AS.
По сведениям издания, английский клуб практически договорился о переходе футболиста за 50 миллионов евро. Объявить о трансфере могут в ближайшее время.
Кунде выступает за "Севилью" с 2019 года. В прошлом сезоне 21-летний француз провел за "Севилью" 40 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" также проявляет интерес к защитникам "Атлетико" Хосе Хименесу, "Севильи" Диего Карлосу и "Наполи" Калиду Кулибали.
Не пропустите: Гвардиола впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
"Обмануть ВАР невозможно". Дзюба высказался о своем голе в ворота "Урала"
-
"Тоттенхэм" готов предложить Лингарду пятилетний контракт
-
Экс-защитник "Локомотива" Денисов стал игроком "Томи"
-
Выручка ЦСКА за год снизилась почти вдвое. Чистый убыток - 66 млн долларов
-
Стало известно, сколько "Интер" заплатит "Барселоне" за Видаля
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Севильи"
-
Бартомеу высказался об отказе Кумана от услуг Пуча
-
Наставник "Эвертона" Анчелотти назвал лучшего нападающего в завершении атак
-
"Странная ситуация". Черчесов отреагировал на слухи, что в сборную может быть вызван камерунец Ондуа
-
"Обмануть ВАР невозможно". Дзюба высказался о своем голе в ворота "Урала"
-
Щенников: "Для ЦСКА важно стабильно набирать очки и не допускать осечек"
-
Пирло поделился эмоциями перед матчем 1-го тура Серии А с "Сампдорией"
-
"Тоттенхэм" готов предложить Лингарду пятилетний контракт
-
"Лестер" арендовал форварда "Ромы" Ундера
-
Камерунец Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России
-
Экс-защитник "Локомотива" Денисов стал игроком "Томи"
-
Экс-игрок "Динамо" Березовский прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы
-
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
-
Хавбек "Челси" Хаверц ярко высказался о Юргене Клоппе
-
Выручка ЦСКА за год снизилась почти вдвое. Чистый убыток - 66 млн долларов
-
В Гане автобус с футболистами упал в реку. Восемь игроков скончались
-
Стало известно, сколько "Интер" заплатит "Барселоне" за Видаля
-
Защитник "Урала" Герасимов высказался о матче с "Зенитом"
-
Очередное чемпионство "Баварии", возможный провал "Лейпцига", "Байер" без головы - чего ожидать от нового сезона Бундеслиги?
-
Сульшер прокомментировал поражение "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18