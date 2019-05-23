"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Ювентуса"

"Манчестер Сити" почти договорился о трансфере правого защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает Goal.com.

По информации источника, клубы согласовывают последние детали сделки, которая оценивается в 60 миллионов евро.

"Горожане" выиграли гонку за 24-летним португальцем у "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Канселу сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

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