"Манчестер Сити" – "Брайтон" – 3:1 (обзор)

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"Манчестер Сити" – "Брайтон" – 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Брайтоном" (3:1).

Видео: "Манчестер Сити" – "Брайтон".

Не пропустите: Классическая победа с рекордом: "Ман Сити" разбирается с "Брайтоном". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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