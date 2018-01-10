"Манчестер Сити" – "Бристоль Сити" – 2:1 (обзор)

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"Манчестер Сити" – "Бристоль Сити" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого полуфинального матча Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Бристолем" (2:1).

Видео: "Манчестер Сити" - "Бристоль Сити".

 

Не пропустите: "Манчестер Сити" добывает волевую победу над "Бристолем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
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20 Суонси Сити 17 12
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