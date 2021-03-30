"Манчестер Сити" будет бороться за Холанда не смотря на конкуренцию других топ-клубов

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"Манчестер Сити" не намерены упускать форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает The Telegraph.

По данным издания, руководство "горожан" хочет сделать 20-летнего футболиста идеальной заменой для Серхио Агуэро, который объявил, что покинет команду в конце сезона.

Шейхов не пугает даже очень серьезная конкуренция со стороны ряда топ-клубов, которые также хотят видеть в своих рядах норвежца, который продолжает поражать своими бомбардирскими навыками. На игрока имеют планы почти все большие европейские клубы, но главными конкурентами для "Сити" могут стать "Манчестер Юнайтед", "Реал" и " Челси".

В ткущем сезоне молодой нападающий Выходил в составе "шмелей" в 21 матче Бундеслиги. На его счету 21 забытый мяч и 4 результативные передачи.