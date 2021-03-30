"Манчестер Сити" будет бороться за Холанда не смотря на конкуренцию других топ-клубов
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
"Манчестер Сити" не намерены упускать форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает The Telegraph.
По данным издания, руководство "горожан" хочет сделать 20-летнего футболиста идеальной заменой для Серхио Агуэро, который объявил, что покинет команду в конце сезона.
Шейхов не пугает даже очень серьезная конкуренция со стороны ряда топ-клубов, которые также хотят видеть в своих рядах норвежца, который продолжает поражать своими бомбардирскими навыками. На игрока имеют планы почти все большие европейские клубы, но главными конкурентами для "Сити" могут стать "Манчестер Юнайтед", "Реал" и " Челси".
В ткущем сезоне молодой нападающий Выходил в составе "шмелей" в 21 матче Бундеслиги. На его счету 21 забытый мяч и 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18