"Манчестер Сити" будет бороться за Холанда не смотря на конкуренцию других топ-клубов

Теги эрлинг холандманчестер ситиборуссия дортмундтрансферы

"Манчестер Сити" будет бороться за Холанда не смотря на конкуренцию других топ-клубовФото: Твиттер @ErlingHaaland 
"Манчестер Сити" не намерены упускать форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает The Telegraph.

По данным издания, руководство "горожан" хочет сделать 20-летнего футболиста идеальной заменой для Серхио Агуэро, который объявил, что покинет команду в конце сезона.

Шейхов не пугает даже очень серьезная конкуренция со стороны ряда топ-клубов, которые также хотят видеть в своих рядах норвежца, который продолжает поражать своими бомбардирскими навыками. На игрока имеют планы почти все большие европейские клубы, но главными конкурентами для "Сити" могут стать "Манчестер Юнайтед", "Реал" и " Челси".

В ткущем сезоне молодой нападающий Выходил в составе "шмелей" в 21 матче Бундеслиги. На его счету 21 забытый мяч и 4 результативные передачи.

Читать также: "Боруссия" увеличила цену на Холанда | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 29 марта

Главные новости дня: 29 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов